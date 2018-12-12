Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Şoförlere Plaket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığınca otobüste karşılaştığı olaylarda vatandaşların hayatını kurtaran şoförlere plaket verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce şoförlere yönelik verdiği "Temel İlk Yardım" eğitimine katılan SS 5. No'lu Şehiriçi Toplu Taşıma Koparatifi'ne bağlı 3 şoförün aldıkları eğitimler sonucunda 3 vatandaşın hayatını kurtardığı belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar'ın şoförlere plaket takdim ettiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumbar, yaptıkları davranışlardan dolayı şoförlere teşekkür ederek, "Diğer şoför kardeşlerimizden de aynı davranışları bekliyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Şoför kardeşlerimizin aldıkları eğitimlerin faydasını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:23