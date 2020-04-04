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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma kullanan vatandaşlara 25 bin maske dağıttı.

04.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:30
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kullananlara 25 bin maske dağıttı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma kullanan vatandaşlara 25 bin maske dağıttı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemleri paylaştığı hatırlatıldı.
Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takmasının zorunlu hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise aynı kararı toplu taşıma araçları için aldı. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske kullanma zorunluluğu getirdi. Bu sabah itibarıyla başlayan yasağın ardından Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla Ulaşımpark'a 25 bin maske teslim edildi."
Açıklamada, Ulaşımpark şoförleri ve tramvay duraklarındaki güvenlik görevlilerine teslim edilen maskelerin vatandaşlara dağıtıldığı, uygulamanın yolcuların takdirini kazandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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