Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadelede yeni destekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ile ücretsiz hizmetlerin de verileceği bildirildi.

31.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:42
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadelede yeni destekler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ile ücretsiz hizmetlerin de verileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı mücadele kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda, eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) "online" eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Kentteki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik ürünlerinin de karşılanacağına değinilen açıklamada, pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşım, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin teminin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.
Açıklamada, salgının sona erinceye kadar birçok hizmetin verileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bununla birlikte Valilik makamının kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Kovid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları geçici bakım merkezleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadelede yeni destekler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 22:12: BM'den "Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun" çağrısı - Haber 22:10: Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"... - Haber 22:09: AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI - Haber 22:05: ANTALYA Sahte temizlik ürünü baskını 2 gözaltı - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber