Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden koronavirüsle mücadelede yeni destekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, öğrencilere, sağlık çalışanlarına, 65 yaş üzeri ve yardıma muhtaç vatandaşlara yapılacak yardımlar ile ücretsiz hizmetlerin de verileceği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı mücadele kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda, eğitime ara verilen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) "online" eğitiminde kullanılmak üzere karşılıksız burs alan öğrencilerin internet ihtiyacının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı kaydedildi.Kentteki kamu kurumlarının ihtiyaç duymaları halinde tıbbi maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları başta olmak üzere hijyen ve temizlik ürünlerinin de karşılanacağına değinilen açıklamada, pandemi hastanesinde çalışanların konaklama yerlerine ulaşım, konaklama, yeme, içme, kişisel çamaşır yıkama ve hijyen malzemelerinin teminin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.Açıklamada, salgının sona erinceye kadar birçok hizmetin verileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:"65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan ile geçim sıkıntısı çeken yardıma muhtaç kişilere müracaat etmeleri halinde belge istenmeksizin hijyen ve temizlik malzemesinin yanı sıra gıda ve temel yaşam ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Bununla birlikte Valilik makamının kararı ile muhafaza altına alınacak pandemi hastanesi çalışanlarının yakınları ile Kovid-19 testi pozitif çıkıp da evlerine gitmek istemeyenlerin konaklayacakları geçici bakım merkezleri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak. Bu merkezlerde kalanların konaklama, yemek, temizlik, güvenlik gibi temel ihtiyaçları yine Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıksız olarak yerine getirilecek."

Kaynak: AA