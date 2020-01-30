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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden şarkıcı İrem Derici'ye tepki

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali'nde sarf ettiği sözler nedeniyle şarkıcı İrem Derici'yi kınadı.

30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:48Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden şarkıcı İrem Derici'ye tepki
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kış Festivali'nde sarf ettiği sözler nedeniyle şarkıcı İrem Derici'yi kınadı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez 18 Ocak'ta Kartepe Kış Festivali'nin (Karfest) düzenlendiği belirtildi.
Geniş katılımlı festivalin, başarıyla tamamlandığı aktarılan açıklamada, organizasyonu düzenleyen belediyelerden kaynaklanan olumsuz hiçbir olayın yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözler nedeniyle şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İrem Derici, Kartepe, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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