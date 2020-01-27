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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

27.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:36Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin deneyimli deprem ekibi Elazığ'da
'da meydana gelen depremin ardından bölgeye hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık başkanlığındaki 20 kişilik ekip bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, depremde hasar gören köylerde erzak dağıtımı, çadır kurulumu ve sağlık taramaları gerçekleştiriyor.

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Kaynak: AA

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