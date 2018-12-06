Kocaeli Büyükşehir'in Başkan Adayı, Gülşah'ın Davetlisi Oldu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Doç. Dr Tahir Büyükakın
, sosyal medya üzerinden kendisini çaya davet eden ve devlet büyüklerinin karakalem ile resmetmesiyle tanınan Gülşah Yazıcı'yı evinde ziyaret etti.
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doç. Dr Tahir Büyükakın, engeline rağmen yeteneğiyle karakalem çalışmaları yaparak birçok devlet büyüğünü resmini çizen Gülşah Yazıcı'yı evinde ziyaret etti. Sosyal medya üzerinden Büyükakın'ı evinde çaya davet eden Gülşah'ın davetlisi olan Büyükakın, Yazıcı'nın çalışmalarını da yakından inceledi.
Gülşah'ın azim ve emek noktasında örnek bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Büyükakın, "Karizmatik ve muhteşem enerjisiyle bizlere ve toplumun tüm fertlerine örnek oluyorsun. Seni takdir ediyor, çalışmalarını da yakından izliyorum. Senin gayretin, dikkatin ve kocaman kalbin bize ilham vermekle kalmıyor, enerjimizi de artırıyor. Azim ve emekle ortaya koyduğu eserlerinle birlikte o güzel kocaman gülüşün kalbinden ve yüzünden hiç eksik olmasın" dedi.
Ziyaretin ardından Gülşah Yazıcı ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sevgili Tahir Amcamı çaya davet edip de gelmez mi hiç, çünkü o gönül yapmayı bilen güzel yürekli insan. Ziyaretinizle beni mutlu ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dualarım sizinle olsun" diyerek Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ
Tahir Büyükakın,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
06 Aralık 2018 Perşembe 16:29