Kocaeli Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kocaeli için sandığa giden vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kocaeli seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kocaeli'de kim önde? Kocaeli seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Serdar Kaman gösterildi. DP adına Nail Baki, DSP adına Ziya Topal, Vatan Partisi adına AhmetŞahin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıkların %98,88'i açıldı ve Kocaeli için 31 Mart yerel seçim sonuçları netlik kazandı. Yerel seçim sonuçlarına göre Kocaeli'de Tahir Büyükakın %55,31 oy aldı. Serdar Kaman'ın aldığı oy ise %32,57 olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kocaeli'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kocaeli'de 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına İbrahim Karaosmanoğlu, CHP adına Tahsin Tarhan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 50,59 oy oranı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 26,16 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Saffet Sancaklı %14,05 oy oranı ile 3, SP adayı Birol Aydın % 4,96 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

KOCAELİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kocaeli Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.