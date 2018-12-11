Kocaeli Çaldıkları 3 Kilo Altını Bebek Arabasına Koyup Kaçtılar

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, girdikleri evden kasayı açarak 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan, altınları bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın hırsız Kırıkkale
'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
19 Kasım günü, Gebze Beylikbağı Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki eve giren hırsızlar, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 3 kilo altını çaldı. Polis
evde incemelerde bulunurken, güvenlik kameraları ve mobese kamerası kayıtları tek tek incelemeye alındı. Altınların çalındığı daireden çıkan hırsızların dikkat çekmemek amacıyla bebek arabasıyla ayrıldıkları, daha sonra bir araca bindikleri belirlendi. Polisin yaptığı araştırmaların ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının Kırıkkale'de bulundukları tespit edildi. Polisin, Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla Y.A. ve S.Ö. yakalanarak gözaltına alınarak Gebze'ye getirildi. Yaklaşık 650 bin TL değerinde olduğu belirtilen altınlar ise bulunamadı.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Y.A. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bir kadının kucağında bebeği bulunurken, diğer kadının elinde ise bebeğin eşyalarının olduğu çanta olduğu görüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının bebek arabası ile ile sokaklarda yürümeleri, sonradan yanlarına bir kişinin daha katıldığı görülürken, hırsızlık anında sadece bebek arabasının kullanıldığı, altınların bebek arabasına konulduğu öğrenildi.
Kırıkkale,Gebze,Kocaeli
11 Aralık 2018 Salı 20:16