Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar

Kaynak: DHA

Çaldıkları iş makinesini internette satışa çıkarınca yakalandılarKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, çaldıkları 300 bin TL değerindeki iş makinesini internette satışa çıkaranlar alıcı kılığına bürünen polis ile pazarlık yapmaya kalkınca yakalandı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan 300 bin TL değerindeki dijital şap ve mermer işlerinde kullanılan iş makinesi çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde tekerlekli iş makinesinin aracın arkasına bağlanarak çalındığı görüldü. Çayırova Asayiş Büro Amirliği ekipleri internette 300 bin TL değerindeki makinenin satışa çıkarıldığını tespit etti. Polis alıcı kılığına bürünerek makine için 100 bin TL teklif etti. Polis ile makineyi satan kişiler buluştu. Polis makineyi satmaya çalışanları yakalarken, İstanbul Ümraniye, Dudullu, Eyüp ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonlarla 7 kişi gözaltına alındı. Makine sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan S.Ç., E.G., A.Ç, S.D., F.Ç., İ.K. ve Y.D. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.