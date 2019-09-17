Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli 'çalmadan duramıyorum'

'Çalmadan duramıyorum'İzmit'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çalan B.V. (43) yakalandı.

17.09.2019 10:38
'Çalmadan duramıyorum'
İzmit'te bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilden tablet ve bilgisayar çalan B.V. (43) yakalandı. B.V. polise kleptomani hastası olduğunu belirterek, Çalmadan duramıyorum dedi.
8 Eylül günü Sanayi Mahallesi'nde N.Ç. isimli kadın, otomobilini alışveriş merkezinin otoparkına park ettikten sonra alışveriş yapmaya başladı. Otomobiline geri dönen N.Ç., aracında bulunan tablet ve dizüstü bilgisayarının çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, tablet ve bilgisayarları daha önce benzer suçlardan 8 adet sabıka kaydı bulunan B.V.?nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Polis, Yeni Mahalle'deki evine baskın düzenlediği B.V.?yi yakaladı. B.V. gözaltına alınırken, çaldığı tablet ve bilgisayar aynı mahallede bulunan bir ağacın altında gömülü bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen B.V.?nin buradaki ilk ifadesinde, 'Kleptomani hastasıyım, çalmadan duramıyorumö dediği öğrenildi. B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Kocaeli 'çalmadan duramıyorum'

Eylül, İzmit, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03 Hakkari Belediyesinden asfalt çalışması
13:02 Kavak HEM'de istişare toplantısı
13:02 Vali Toraman'dan Başyiğit ve Özçalık'a ziyaret
13:01 Rus uçağı Su-35, TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptı
13:01 Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı
13:01 SU-35 TEKNOFEST'te nefes kesti
13:01 Erzincan'da Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu düzenlenecek