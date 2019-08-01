Haberler» Güncel» Haber

KOCAELİ Çamura saplanan inek kurtarıldı

Çamura saplanan inek kurtarıldıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, suyla dolan kanalda çamura saplanan inek itfaiye ekibince kurtarıldı.

01.08.2019 10:57
KOCAELİ Çamura saplanan inek kurtarıldı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, suyla dolan kanalda çamura saplanan inek itfaiye ekibince kurtarıldı.
Körfez Belen ile Erikli mahallesi arasındaki ağaçlandırma çalışmaları sırasında açılan kanal, yağmur suları ile doldu. Kanala su içmeye inen inek, çamura saplandı. İneği çamurdan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin boynuna halatı bağlayarak ve iş makinesi ile çekerek hayvanı kanaldan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek, sahibi tarafından götürüldü.

Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:32   Okulun deposunda yangın çıktı
13:31   Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı fiyat indirimine ilişkin açıklamada bulundu
13:31   Manisa'da zabıta ekiplerinden örnek davranış
13:31   Ataşehir'de taksicinin öldürülmesi; 3 kişiye müebbet istemiyle dava açıldı
13:31   Bitlis Belediyesinden mezarlık temizliği
13:31   Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
13:30   Bulduğu parayı sahibine veren güvenlikçiye teşekkür belgesi