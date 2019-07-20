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KOCAELİ Çatıya çıkan yavru köpekleri kurtardılar

Çatıya çıkan yavru köpekleri kurtardılarKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.07.2019 19:31
Çatıya çıkan yavru köpekleri kurtardılar
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yangın merdiveninden okulun çatısına çıkan 3 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gölcük Şirinköy Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan Şirinköy İlkokulu'nun çatısında bulunan yavru köpekleri görenler itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiyeci, itfaiye merdiveni ile okulun çatısına çıktı. İtfaiyeci okulun çatısında gezinen köpekleri tek tek yakalayarak itfaiye merdiveninin sepetine koydu. 3 yavru köpek daha sonra aşağı indirildi. Yangın merdiveninden çatıya çıktığı belirlenen yavru köpekler okulun bahçesinin dışında bırakıldı.
Mahallede yaşayan Yasin Şirin çatıdan gelen sesleri duyunca köpekleri gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini belirterek, itfaiyecilere teşekkür etti. KOCAELİ Çatıya çıkan yavru köpekleri kurtardılar
Kaynak: DHA
İtfaiye, Gölcük, Güncel

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