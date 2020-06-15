KOCAELİ Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim ettiKOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde gezerken içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olan çantayı bularak sahibine teslim etti.

15.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:00
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde gezerken içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olan çantayı bularak sahibine teslim etti. Çantayı bulduğunda cebinde 1 TL bile olmayan Çıtanak, çantayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi. Karamürsel ilçesinde yaklaşık 3 aydır işsiz olan Muharrem Çıtanak, sahilde dolaştığı sırada bir kadın çantası buldu. Ağzı açık olan çantanın içine bakan Çıtanak, yüklü miktarda para ve ziynet eşyaları olduğunu görünce polise haber verdi. Bu sırada çantasını unuttuğunu fark ederek geri dönen kadın geldi. Çanta, polis eşliğinde kadına teslim edildi. Çantanın içerisinde 20 bin TL ve ziynet eşyaları olduğu anlaşıldı. Çantasının unutması nedeniyle telaşlanan, fenalaşması nedeniyle banka oturan kadın para dolu çantasına kavuşmasıyla rahatladı. Yaşadığı olayı anlatan Muharrem Çıtanak, "Sahilde dolaşırken bankın arkasında bir kadın çantası olduğunu fark ettim. Aklıma bomba olabileceği gelince çantaya biraz tedirgin yaklaştım. Sonra ağzının açık olduğunu fark edince içine baktım. İçinde yüklü miktarda nakit para olduğunu gördüm. Üzerinde altın falan da vardı. Ben de hemen polisi aradım" dedi. Kadının nefes nefese çantasını aramaya geldiğini söyleyen Çıtanak, "Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra bir kadının bana doğru koşarak geldiğini gördüm. Bayağı bir tedirgin ve yarı baygın bir haldeydi. Yanıma geldi ve direk çantanın yanına doğru gitti. Çanta senin mi diye sorduğumda kendisinin olduğunu söyledi. 'Çanta benim' deyince ben de videosunu çekmeye başladım. Belki polis gelmezse, çanta da o bayanın değilse elimde kanıt olsun diye düşündüm. Kadın çantanın kendisinin olduğunu söyledi ama ben yine de polis gelmeden bu çantayı veremeyeceğimi söyledim. Bir 5 dakika sonra polis geldi. Polis geldikten sonra çantasını, kimlik kontrolü ve içindekilerin sayımının yapılmasının ardından teslim ettik" diye konuştu. Çantayı bulduğu sırada cebinde 1 TL bile olmadığını belirten Çıtanak, şöyle konuştu:
"Bir 20 bin TL civarı nakit para ve altın vardı çantasında. Hepsini teslim ettim. Vicdanen çok rahatım. Kendim şu anda işsizim. Aşağı yukarı 3 aydır iş arıyorum. Ben bu çantayı bulduğumda üzerimde hiç para yoktu. Ama yine de aklımdan çantayı almak geçmedi. Alıp götürseydim kimse görmezdi. Burası tenha bir yer. Alıp götürebilirdim ama aklıma bile gelmedi. Allah haram yedirtmesin. Ben vicdanen çok rahatım. Sahibine teslim ettim. Sahibi de teşekkür etti bana. 'Allah razı olsun' dedi. Bu bana yeter" KOCAELİ Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karamürsel, Güncel, Haber

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