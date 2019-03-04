04 Mart 2019, 15:03
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Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir vatandaş, boş araziye uyuşturucu saklayan zehir tacirlerini cep telefonu ile görüntüledi. Olay sonrası harekete geçen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan kişiler, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülemesi sayesinde polis tarafından yakalandı. Polis yaklaşık 2 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

VATANDAŞ, CEP TELEFONU KAMERASIYLA ÇEKTİ

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Cihan Sokak'ta boş bir araziye farklı araçlarla gelip taşların arasına bir şey saklandığını gören bir vatandaş, cep telefonunun kamerası ile yaşananları görüntüledi.

GERİ GELEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşın ihbarı üzerine gelen polis ekibi görüntüleri inceleyerek, taşların arasına konulan 2 kilo esrar ve uyuşturucu hapları ele geçirdi. Polis, sakladıkları uyuşturucuyu almaya gelenleri yakaladı. U.Ö., M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan kişiler ifadelerinde, uyuşturucu ile yakalanmamak için bu şekilde tedbir aldıklarını söyledi. Adliyeye sevk edilen U.Ö. ve M.S. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
LANETLİ AVRUPA: Medeniyete uyuyoruz. Ha ha ha ha Avrupa birligingende öyle oluyor ya
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+++++++++++++++: SERBEST BIRAKIN BİR DAHAKİNE YAKALNMA DİYE BU NASIIL KANUN ADALET
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FIRTINA 61: İçiciyiz ağbi deyip çıkmışlardır :(
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ZFR: serbest bırakıldı ve videoyu çeken kişiyi bulup darp ettiler hastanelik ettiler. . gel de ihbar et ??!?!
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