KOCAELİ Çin’den yola çıkan bin 56 metrelik yük treni Kocaeli’ne ulaştı

Çin'den yola çıkan bin 56 metrelik yük treni Kocaeli'ne ulaştı

BAKÜ-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nın en önemli güzergahlarından biri olan Çin'den yola çıkarak Demir İpek Yolu üzerinde seyreden bin 56 metrelik yük treni Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Tren İstasyonu'na ulaştı. 20 Temmuz tarihinde Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketleri işbirliğinde Çin'den Türkiye'ye gönderilen beşinci tren Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Tren İstasyonu'na ulaştı. 50 konteynerden oluşan bin 992 ton ağırlığındaki, bin 56 metre uzunluğundaki tren aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından geçen en uzun ithalat treni olma özelliğini taşıyor. İÇERİSİNDE ELEKTRONİK MALZEME VE SAĞLIK MALZEMESİ BULUNUYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'den yola çıkan trenin, Gürcistan ve Kazakistan üzerinden Türkiye'ye geldiği ve içerisinde ağırlıklı olarak elektronik malzemeler ile maske gibi tıbbi malzemeler bulunduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, tren içerisinde bulunan konteynerlerden 4'ünün Almanya ve İtalya'ya ticari amaçlı yük götüreceği ifade edildi. YILLIK 200 BLOK TRENİN GELMESİ HEDEFLENİYOR Yapılan açıklamada, Bakü-Tiflis-Kars ve 'Orta Koridor' üzerinden Çin-Türkiye güzergahında trenlerin, yakın zamanda ortalama 10 günde seferlerini tamamlayacağı, haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu da Orta Koridor'a kaydırmayı planladığına dikkat çekilirken, 'Böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya hattı üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda bin, daha sonra ise bin 500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülmektedir' denildi.