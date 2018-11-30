Kocaeli Cinayetin Ardından Gürcistan'a Kaçmak İsterken Yakalandılar

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde çocuk parkında tartıştıkları Oğuzhan Tatar
'ı öldüren 2 şüpheli Gürcistan
'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle sınır kapısında yakalandı.
Olay, 11 Kasım günü Gebze Mevlana
Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Oğuzhan Tatar(29), Ö.C.B.(20), T.T.(22) ve S.Ç.(21) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri üzerindeki tabancayla Oğuzhan Tatar'a ateş etmeye başladı. Yaralanan Oğuzhan Tatar, olay yerinden yaklaşık 80 metre uzaklıktaki bahçede ölü olarak bulundu.
Olayın ardından emniyete gelen Ö.C.B. teslim oldu. Ö.C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıplara karışan T.T. ve S.Ç. için polis ekipleri arama çalışması başlattı. 2 şüphelinin Gürcistan'a kaçacağını belirleyen polis ekipleri T.T. ve S.Ç.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. T.T. ve S.Ç. Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonla gözaltına alındı. Üzerlerinden sahte kimlikler çıkan şüpheliler emniyete götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Gebze,Tatar,Kocaeli,Gürcistan