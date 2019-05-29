KOCAELİ Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp cep telefonunu çaldılar

Kaynak: DHA

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp cep telefonunu çaldılarİZMİT'te cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları B.T.'yi(28) araç içerisinde darp ettikten sonra cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Olay dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T. daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. S.D. ile otogar mevkiinde buluşan B.T., bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı. Bu sırada araç ile gelen 3 kişi bir anda B.T.'ye saldırarak zorla araca bindirdi. S.D. isimli kadın ile yanındaki 4 kişi tarafından araç içerisinde darp edilen B.T.'nin cep telefonu gasp edildi. Otelin arka sokağında B.T.'yi araçtan atanlar daha sonra kayıplara karıştı.B.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından zanlıların kullandığı aracı tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan polis ekipler, S.D. isimli kadın ile birlikte B.T.'yi darp eden S.T.(28), H.E.(27), Y.İ.E.(26) ve M.Y.'nin (26) İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirleyerek operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 5 kişi Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların suçu kabul etmedikleri öğrenildi. Sabıka kayıtları bulunmayan 5 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.