KOCAELİ Cip önündeki otomobile çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kartepe D-100 Karayolu'ndaki kazaya karışan cipin içerisindeki kişilerin kimlikleri polis tarafından tespit edildi. Furkan Akif Kasımoğlu idaresindeki 41 FM 066 plakalı cipte bulunan Mehmet Emin Yazıcı'nın kazada hayatını kaybet kayhederken, araç sürücüsü Kasımoğlu ve arka koltuktaki Mesut Kabak ve Adem Korkmaz yaralandı. Yaralı 3 kişinin aşırı derecede alkollü olduğu ve polise zorluk çıkarttıkları ve bu sebeple kelepçelenerek ambulansa bindirildikleri öğrenildi. Olay yerine gelen yaralı yakınlarının da alkollü sürücü ve arkadaşlarının kelepçe takılarak götürülmesine tepki göstererek kavga çıkardıkları anlaşıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe tamamen kapanırken, İstanbul yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SOSYAL MEDYADA ALKOL ŞİŞESİ PAYLAŞMIŞ

Takla atan cipin sürücüsü Furkan Akif Kasımoğlu'nun, kazadan yaklaşık 3 saat önce sosyal medya hesabında alkol aldıklarını gösterir şekilde alkollü içecek şişesi paylaştığı görüldü. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise Kasımoğlu bu kez de saat 160 kilometre hızla araç kullanırken kendi çektiği videoyu paylaştığı görüldü. Son paylaşımını kazadan 1 saat önce yapan Kasımoğlu'nun, trafik ışıklarında kalkış yaptıktan sonra makas atarak yoluna devam ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA