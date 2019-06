KOCAELİ Çöp fabrikasının kokusu mahalle halkını çileden çıkarttı

Çöp fabrikasının kokusu mahalle halkını çileden çıkarttı

İzmit'te içerisinde 7 mahallenin bulunduğu Alikahya bölgesinde, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.(İZAYDAŞ) sahasından gelen kötü koku mahalle halkını canından bezdirdi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan kötü kokudan korunmak için sokaklarda maske ile dolaşan vatandaşlar, kötü koku nedeniyle müşteri gelmediği için bölgedeki esnafların dükkan kapattığını söyledi. Çöp fabrikasının kaldırılması için imza kampanyası başlatan bölge halkı, yetkililerden yardım bekliyor.

Alikahya bölgesindeki Atatürk, Fatih, Cumhuriyet, Akarca, Karadenizliler, Fevzi Çakmak ve Merkez mahallelerinde yaşayan yaklaşık 35 bin kişi, her gün kötü kokudan etkileniyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan kötü kokudan korunmak için sokaklarda maske ile dolaşan vatandaşlar, kötü koku nedeniyle müşteri gelmediği için bölgedeki esnafın dükkan kapattığını söyledi. Yaz aylarında kötü kokunun artığını söyleyen bölge halkı, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor. Çöp fabrikasının taşınması için mücadele verdiklerini ve bir imza kampanyası başlattıklarını ifade eden mahalle sakini Mehmet Yurt, Bu kokunun tarifi yok. Kapıları açamadığınızı, balkonlara çıkamadığınızı düşünün. Yakın bir mesafeden bahsetmiyoruz yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılıyor bu koku. Rüzgar olduğu zaman, kesinlikle aşırı bir koku geliyor. Bazen nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Evimizde ufak bir çöp tenekesi koktuğu zaman, dayanılmaz bir koku oluyor. Biz her gün bunun binlerce katını hava sahamızda soluyoruz. Tarifi yok bu kokunun en nihayetinde çöp kokluyoruz dedi.

MÜTEAHHİTLER BURADA KONUT YAPMAKTAN VAZGEÇİYOR

Kötü koku nedeniyle bölgede yaşayan insan sayısında gözle görülür bir düşüş olduğunu ve kanser hastası sayısının arttığını söyleyen Muhammet Yurt, Biz insan gibi sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz bu hepimizin hakkı, yöneticilerimizden bunu istiyoruz. Bölgede çok fazla kanser oranı yükseldi, hayvancılıkla uğraşan insanlar bu bölgeyi terk etti. Burada ticaret yapan insanlar, müteahhitler artık buraya yaklaşmıyor. Çünkü konutlarını satamıyorlar. Konut almak için buraya gelen insanlar, çok kötü kokularla karşılaştıkları için vazgeçiyorlar biz buna defalarca şahit olduk. İnsanlar buranın ticari olarak da gelişmediğinin farkında. Bizi maddi olarak da manevi olarak da etkiliyor. Bu bölgeyi yöneten insanlardan talebimiz bir an önce bu çöp fabrikasının buradan kaldırılıp daha doğru bir yere taşınmasıdır" diye konuştu.

KOKUDAN DOLAYI DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM

Bölge genelinde yayılan kötü koku nedeniyle insanların buraya gelmediklerini ve bu nedenle çarşı esnafının satışlarının düştüğünü belirten lokanta işletmecisi Serkan Külahçıoğlu, şöyle konuştu

Burası büyük bir kesime hitap ediyordu, buraya dışarıdan çok fazla insan geliyordu. Kokudan dolayı kimse burayı tercih etmemeye başladı. Kimsenin burayı tercih etmemesi, buraya misafir gelmemesi yüzünden ben lokantamı kapatmak zorunda kaldım. Müşteri gelmiyor, insanlar gelmiyor, kötü koku bizim için çok büyük bir problem. Yetkililerin buna bir kulak vermesi lazım. Ben dükkanımı kapattım, kilidi vurdum, insanlar kokudan dolayı burayı kesinlikle tercih etmiyor. Akşam saatlerinde burası kokudan geçilmiyor. Çöp fabrikası olmadan önce burada ortalama 3-4 bin kişi rahatlıkla geziyordu ama bu çöp fabrikası geldikten sonra kimse gelmemeye başladı. Sokaklar bomboş hayalet bir caddeye döndü. O yüzden bende dükkanımı kapatmak zorunda kaldım.

Kaynak: DHA