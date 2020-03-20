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KOCAELİ Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri

Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleriKORONAVİRÜS tehdidi sebebiyle cami ve mescitlerde namaza ara verilmesinin ardından İzmit'te, Cuma namazı vaktinde camilerde namaz kılınmadı.

20.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:55
Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri
KORONAVİRÜS tehdidi sebebiyle cami ve mescitlerde namaza ara verilmesinin ardından İzmit 'te, Cuma namazı vaktinde camilerde namaz kılınmadı.
Türkiye 'de yaşanan koronavirüs tehdidi sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar ile cami ve mescitlerde namaza ara verilmesinin ardından, Cuma namazı saatinde İzmit'teki camiler boş kaldı. Şehir merkezinde bulunan Fevziye Camii'nde okunan ezanın ardından Cuma hutbesi cami hoparlöründen anons edildi. Hutbede, "Aziz milletimizin dikkatine, öğle namazımızı kılıp milletimizin karşı karşıya olduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalık ve musibetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. Cami önlerinde yoğunluk oluşması riskine karşın bölgelerde bekleyen polis ekipleri de vatandaşları namaz kılınmayacağı yönünde bilgilendirdi.
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KOCAELİ Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri

Kaynak: DHA

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KOCAELİ Cuma namazı vaktinde koronavirüs önlemleri
Etiketler : Türkiye, İzmit, Güncel

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