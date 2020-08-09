KOCAELİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti.
09.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki yeğenini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi'ndeki programın ardından, özel bir hastanede tedavi gören merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Halil Erdoğan'ı(62) ziyaret etti. Halil Erdoğan'ın geçen 6 Ağustos günü kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından özel hastanede kaldırıldığı anjiyo yapıldıktan sonra kalbinin 5 damarına stent takıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane ziyaretinin ardından Kocaeli'den ayrıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kocaeli Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Erdoğan, Kocaeli, Güncel, Haber