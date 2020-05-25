KOCAELİ Darıca'da market çalışanlarına koronavirüs testleri yapılmaya başlandı

Darıca'da market çalışanlarına koronavirüs testleri yapılmaya başlandıKOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki tüm market çalışanlarına ilçe sağlık müdürlüğü tarafından koronavirüs testi yapılıyor.

25.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:01
Darıca'da market çalışanlarına koronavirüs testleri yapılmaya başlandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki tüm market çalışanlarına ilçe sağlık müdürlüğü tarafından koronavirüs testi yapılıyor.
Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma yasağı sırasında koronavirüs salgınıyla mücadele de tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çalışan tüm market çalışanlarına, marketlerin kapalı olduğu 3 günlük süre içerisinde Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs testi yapılıyor. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında alınan sürüntü örnekleri, laboratuvara gönderilerek PCR testi ile sonuçlar belirleniyor.
Yapılan virüs tarama çalışmaları hakkında bilgi veren Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, 'Burada şu anda market esnafımızı tarıyoruz. Berberleri, fırıncıları, zabıta personelini, Vefa destek grubunu ve Kızılay'ın taramasını bitirdik. Bundan sonraki süreçte pazarcı esnafını, eczacılarımızı ve market çalışanlarımızın hepsinin taramasını bitireceğiz. Darıca şu anda Nisan ayına göre çok iyi durumda. Tabii ki bu bittiği anlamına gelmiyor. Bir süre daha bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sosyal mesafemizi koruyarak, yeni bir normalleşme dönemine girip o şekilde devam edeceğiz. Günlük ortalama 150'ye yakın test yapıyoruz. Haziran'ın başına kadar bu şekilde devam edecek. Bizim bir ekibimiz de dışarıda pozitif hastaların temaslılarından sürüntü örnekleri topluyor' dedi. KOCAELİ Darıca’da market çalışanlarına koronavirüs testleri yapılmaya başlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kocaeli, Darıca, Güncel, Haber

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