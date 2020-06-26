Kocaeli'de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kocaeli'de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonuKOCAELİ'de, kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı.

26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:27
Kocaeli'de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu
KOCAELİ'de, kaçak akaryakıt operasyonu kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Düzce ve Konya'da düzenlenen operasyonla 16 kişi gözaltına alındı. İzmit ve Kartepe ilçelerinde bulunan şüphelilere ait 2 ayrı iş yerinde kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyon süresince 1 milyon 449 bin TL değerinde 271 bin 622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. 5 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi ise adliyeye sevk edildi. Kocaeli’de 1,5 milyon liralık kaçak akaryakıt operasyonu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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