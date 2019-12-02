Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı - Haber

Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

02.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:20Kocaeli'de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı
'de narkotik timlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de uyuşturucuya geçit vermeyen Kocaeli Emniyeti Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Başiskele ve 'de 'torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 14'ü hakkında madde kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli ise tutuklandı. 6 zanlının da işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Narkotik, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:48 Emeklileri dolandıran çetenin kirli yöntemleri deşifre edildi
11:48 Otomobilin çarptığı kadın metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti
11:44 Aydın'da kaza; Traktör sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti
11:45 Kamyonet kabininde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
11:41 Günlerce konuşulan cesetsiz çifte cinayetin zanlısı serbest kaldı
2.12.2019 11:57:37