Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.
29.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:31
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle(Covid-19) mücadele kapsamında tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi. Çalışmalar ile 12 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı konuldu. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle(Covid-19) mücadele kapsamında tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi. Çalışmalar ile 12 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı konuldu. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA
Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel