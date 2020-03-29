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Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.

29.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:31
Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında 12 ilçede vatandaşların yoğun olduğu belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı yerleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle(Covid-19) mücadele kapsamında tüm ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektanı yerleştirdi. Çalışmalar ile 12 ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandıkları belirlenen 100 ayrı noktaya el dezenfektanı konuldu. - KOCAELİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de 100 noktaya el dezenfektanı konuldu - Haberler

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