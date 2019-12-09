Haberler » Güncel » Kocaeli'de 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber

Kocaeli'de 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yabancı plakalı tır ve bir depoda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.

09.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:25Kocaeli'de 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi
'nin ilçesinde yabancı plakalı tır ve bir depoda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı tır ile ilçedeki bir depoya kaçak malzeme taşındığı bilgisine ulaştı.
Polis ekiplerince tıra ve depoya düzenlenen operasyonda 11 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Depoda ve tırda yapılan aramada ayrıca 14 bin 600 kutu sigara kağıdı, 14 bin 500 makaron, bin 450 sigara filtresi, 250 kilogram açık tütün, 954 sigara sarma makinesi, 200 nargile tütünü, 4 koli elektronik sigara likidi, 2 bin elektronik sigara, 660 kutu ilaç ve 2 koli telefon parçası bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çayırova, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı - Haber
16:06 Kocaeli-gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı - Haber
16:01 Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu - Haber
16:01 Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar - Haber
16:01 Uysal'dan meclis üyelerine " Hayır" tepkisi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:06:51