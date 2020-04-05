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Kocaeli'de, 113 kişi ve 55 işletmeye 'koronavirüs' cezası

KOCAELİ'de, koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı olan 2 bin 244 kişi uyarılırken, 113'üne idari para cezası kesildi.

05.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:15
Kocaeli'de, 113 kişi ve 55 işletmeye 'koronavirüs' cezası

KOCAELİ'de, koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uymayan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı olan 2 bin 244 kişi uyarılırken, 113'üne idari para cezası kesildi. 'Kapatma' yasağına uyulmayan 55 işletmeye yönelik de cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında, İl Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda Aksoy, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma yasağı ilan edildiği 22 Mart'tan itibaren toplamda 2644 vatandaşımız dışarı çıktığı için ikaz edilmiş, bunlardan 113'üne idari para cezası uygulanmıştır. Umuma açık istirahat yerlerine yönelik olarak kapatılan yerlerimizin toplam sayısı 6 bin 546, uyarıya rağmen yasağa uymayan ve bunlardan hakkında işlem yapılan 55 işletmeye de gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Vefa Destek Grupları 22 Mart tarihinden bugüne kadar 29 bin 262 talebi yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

Vali Aksoy, fahiş fiyat uygulayan 41 işletme sahibine de ceza kesildiğini belirterek, "Fahiş fiyat uygulamaları ile ilgili yapılan denetimde 1395 denetim yapıldı ve 41 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Ne kadar çok kişi evde tutulursa mücadelede o kadar başarılı olunacağını kaydeden Vali Aksoy, "Evde kalarak, dışarı çıkmama hususu emniyet, jandarma ve zabıtalarımız ile camilerde de din görevlileri tarafından duyurulmaya devam ediyor. Bu bizim en önemli ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Ne kadar çok insanımızı evde tutabilirsek bu mücadelede o derece başarılı olmuş oluruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Aksoy, Koronavirüs, 22 Mart, Güncel
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