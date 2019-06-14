Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.
FETÖ/PDY örgütüne yönelik Kocaeli
merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 'mahrem abi' olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kütahya
, Muğla
, Kahramanmaraş
, Balıkesir
, Eskişehir
ve Mersin
'de operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2 ihraç üsteğmen tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1 ihraç binbaşı, 1 açıkta yüzbaşı, 3'ü muvazzaf 2'si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.
Adli kontrol alan şahıslardan 2 açıkta astsubay ile 3 askeri okul öğrencisi toplam 5 şüphelinin etkin pişmanlıktan faydalandıkları öğrenildi. - KOCAELİ