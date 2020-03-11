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Kocaeli'de 1250 konutun sahipleri kurayla belirlendi

"TOKİ 100 Bin Konut" projesi kapsamında Kocaeli'de inşa edilecek 1250 konutun hak sahipleri çekilişle belirlendi.

11.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:56
Kocaeli'de 1250 konutun sahipleri kurayla belirlendi
"TOKİ 100 Bin Konut" projesi kapsamında Kocaeli 'de inşa edilecek 1250 konutun hak sahipleri çekilişle belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilecek 1250 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Noter huzurdaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşarken, kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli, Toki, Güncel

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