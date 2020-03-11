Kocaeli'de 1250 konutun sahipleri kurayla belirlendi
"TOKİ 100 Bin Konut" projesi kapsamında Kocaeli'de inşa edilecek 1250 konutun hak sahipleri çekilişle belirlendi.
11.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:56
"TOKİ 100 Bin Konut" projesi kapsamında Kocaeli 'de inşa edilecek 1250 konutun hak sahipleri çekilişle belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilecek 1250 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Noter huzurdaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşarken, kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonuyla Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilecek 1250 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda tören düzenlendi.
Noter huzurdaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşarken, kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak