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Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.

16.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:50
Kocaeli'de 1279 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi

KOCAELİ'de polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1279 adet gözlük ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin gümrük kaçağı gözlük satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. V.B. gözaltına alınırken, satışa çıkardığı 1279 adet gümrük kaçağı gözlüğe el konuldu. V.B. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

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