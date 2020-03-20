Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi - Haberler

Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi

Kocaeli'de yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi.

20.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:26
Kocaeli'de 14 gün kuralına uymayan 115 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli 'de yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılımını engellemek için Kocaeli'de de ciddi tedbirler alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yurt dışından gelenlerin, 14 gün kuralına uymasının önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen 4 bin 200 kişiden, 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezaları uygulanmıştır. Tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Koronovirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından '14 gün kuralına' harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kocaeli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Sağlık Bakanı Koca’nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısı sonrası destek çığ gibi büyüyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
KKTC’de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu Haberler
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören hastalar sağlığına kavuştu
DSÖ, ’Bu bir umut’ deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi Haberler
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren haberi verdi
Osman Kavala’ya ’anayasayı ihlal’ suçlamasından tahliye kararı verildi Haberler
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
İngiltere’den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı Haberler
İngiltere'den koronavirüs önlemi: Hepsi kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta karantinaya uymayan 3 kişiye para cezası - Haber Koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Adana, Osmaniye ve Mersin'de sağlık çalışanları alkışlandı - Haber Kayseri'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Son Dakika: Tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - Haber KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Haber Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading