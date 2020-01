Kocaeli'de 15 bin kişi yangınla mücadele tekniklerini öğrendi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde 2019 yılı boyunca 14 bin 752 kişi itfaiye eğitimi aldı.Kocaeli İtfaiyesi, kurumları ve okulları da yangın konusunda eğiterek donanımlı hale getiriyor. Bu kapsamda 2019 yılında, 14 bin 752 kişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Alanı'nda teorik ve pratik eğitim aldı. İtfaiye teşkilatlarına verilen hizmet içi eğitimler dışında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince işyeri ile tesis ve işletme çalışanlarına, gönüllü itfaiyeci adaylarına, ilkokul, ortaokul, lise ve Bilgi Evleri öğrencilerine, KOMEK kursiyerlerine ve Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı şoförlerine 2019 yılı boyunca eğitimler verildi.Kimyasal maddelere müdahale eğitimiKocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Kocaeli İtfaiyesi tarafından, 14 bin 752 kişiye temel itfaiyecilik er eğitimi, trafik kazalarından kurtarma ve müdahale eğitimi, yüksek açı kurtarma eğitimi, yangınla mücadele teknikleri eğitimi, uygulamalı yangın bilgisi eğitimi verildi. Proje kapsamında 2019 yılında da 256 farklı gruba toplamda bin 683 saat eğitim verildi. Ayrıca Kocaeli itfaiyesinin fabrikalarla gerçekleştirdiği tatbikatlarla da fabrika personellerine 'Tehlikeli Kimyasal Maddelere Müdahale' eğitimleri verildi.Deneyimli eğitmen kadrosuyla yangın eğitimiKocaeli İtfaiyesi bünyesinde hizmet veren eğitim merkezi KOBİTEM'de, kamu ve özel işyeri acil durum ekiplerine yangın eğitimi veriliyor. Deneyimli eğitmen kadrosu ve eğitim için uygun altyapısı ile İtfaiye eğitim merkezi KOBİTEM, işyerlerinin eğitim taleplerini karşılamak üzere hazır bulunuyor. KOBİTEM'den yangın eğitimi almak için İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na dilekçe, faks veya e-mail yoluyla başvurulabiliyor.Tehlike sınıfına göre özel eğitim veriliyorBaşvuru alındığında, öncelikle uzman eğitmenlerce, işyerinde gözlem yapılarak, yapılan işin tehlike sınıfı belirleniyor. İşyerinde mevcut yangın güvenlik önlemleri de dikkate alınarak, işyeri tehlike sınıflarına özgü olarak daha önceden hazırlanmış olan altı farklı eğitim programından hangisinin uygulanacağına karar veriliyor. Belirlenmiş olan altı farklı eğitim programları, 8 saat ile 32 saat arasında değişen içeriğe sahip bulunuyor. Eğitimler, İzmit'te yer alan İtfaiye Eğitim Merkezinde verildiği gibi işyerinde de icra edilebiliyor. Her bir eğitim uygulamalı olarak veriliyor.Tatbikat yaptırılıyorİşyerlerinin talep etmesi halinde, her yıl uygulayacakları tatbikatlar da KOBİTEM eğitmenleri tarafından yaptırılıyor. İtfaiye Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler ve yaptırılan tatbikatlar sayesinde, işyerlerinde çıkan yangınların azalması veya başlangıç aşamasında söndürülmesi, böylelikle de oluşacak olan can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor. - KOCAELİ