Kocaeli'de 17 Fetö Şüphelisi Adliyede

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada 10'u görevde olan, 5 geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si meslekten ihraç edilen, 3'ü emekli; 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen ve 11 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 16 asker ile askerlerden sözde sorumlu 'mahrem ağabey' gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. - Kocaeli
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, Güncel
Kaynak: DHA