Kocaeli'de "18 Mart" Adlı Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli
ve İstanbul
'da sabah saatlerinde düzenlenen "18 Mart" adlı operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi ve PKK
propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM
) ekiplerince terör örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, DEAŞ üyesi ve PKK propagandası yapan şahıslara yönelik inceleme başlatan Kocaeli TEM ekipleri, belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi. Kocaeli'nin 7 ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 9 şahıs ve Suriye
'de DEAŞ saflarında saldırılara katılıp Türkiye
'ye döndüğü belirlenen 6 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şahsın, sorgularının yapılması için Kocaeli Emniyetine götürüldüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA