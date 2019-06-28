28.06.2019 15:57
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Kocaeli'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Kocaeli

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli 'de düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri ve üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü(TEM) ekiplerince şafak baskınında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 7 DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan H.D. ve C.U. tutuklanırken diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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