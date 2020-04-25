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Kocaeli'de 20 gün önce kanser teşhisi konulan kadına belediyeden ulaşım desteği

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden ve 20 gün önce kanser teşhisi konulan Arzu Saraç, tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor.

25.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:56
Kocaeli'de 20 gün önce kanser teşhisi konulan kadına belediyeden ulaşım desteği
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden ve 20 gün önce kanser teşhisi konulan Arzu Saraç, tedavi gördüğü hastaneye Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisiyle ulaştırılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü hasta nakil servisiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen göğüs kanseri Arzu Saraç, tedavisinin ardından tekrar evine bırakılıyor.
Gölcük ilçesinden yaşayan Saraç, tedavisi gereği 14 günde bir hastaneye gittiğini belirtti.
Kanser tanısının, 20 gün önce konulduğunu anlatan Saraç, "Bunun ardından kemoterapi görmeye başladım. Tedavim sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil servisinden yararlanıyorum. Kapımın önünden alınıp, tedavimin ardından tekrar eve götürülüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kanser hastalarına yönelik bu hizmeti anlatılamaz. Kelimeler kifayetsiz kalır. Devletimizin halkının yanında olduğunu görüyorum. Çalışan bir belediyemiz var. Bu hizmeti gerçekleştirenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Son 3 haftada 483 hastaya ücretsiz ulaşım hizmeti
Bu arada, belediye ekiplerince son 3 haftada kanser ve kronik rahatsızlığı bulunan 483 vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti verildi.
Salgına karşı nakil sırasında hasta sağlığı için dezenfeksiyon işlemlerine dikkat eden ekipler, hastaları araçlara alırken ateşlerini ölçüyor.
Alınan tedbirler kapsamında, hasta nakil servis araçlarının da sayısı arttırıldı. Hasta nakil hizmetinde çalışan personel, kişisel koruyucu malzemeleri, yüz koruyucu siperlik, maske ve tulumlarla vatandaşa hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Güncel , Haber
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