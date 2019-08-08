Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kocaeli'de 200 bin TL'lik kadın pedi çalan 2 şüpheliyi yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonun kasasından 200 bin TL değerindeki kadın pedini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

08.08.2019 14:33 Kocaeli'de 200 bin TL'lik kadın pedi çalan 2 şüpheliyi yakalandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyonun kasasından 200 bin TL değerindeki kadın pedini çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay yaklaşık 1 ay önce Gebze Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir kamyonlarından 200 bin lira değerindeki kadın pedinin çalındığını gören B.K. adlı şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma ve Gebze İlçe Jandarma ekipleri, çevredeki bulunan güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Ekipler tarafından yapılan araştırma sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların H.K. ve B.K. olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Gebze'de düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şahısların ifadeleri doğrultusunda çalınan pedler ise İstanbul'da bir depoda ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Gebze Adliyesine sevk edilirken çalıntı pedler ise firmaya teslim edildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:44   Kazada yaralanan bebek kurtarılamadı
14:42   Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
14:39   Binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu.
14:38   Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
14:36   Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
14:36   Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
14:34   Cinayet zanlısı adliyede