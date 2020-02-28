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Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.

28.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:28Kocaeli'de 209 tarihi eser ele geçirildi
'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda O.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 207 sikkeyle testi ve gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Roma, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 12:23:51