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Kocaeli'de 3 bin 340 litre kaçak dezenfaktan ürünü ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:54
Kocaeli'de 3 bin 340 litre kaçak dezenfaktan ürünü ele geçirildi
Kocaeli 'de kaçak üretilen 3 bin 340 litre dezenfektana el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi ve medikal malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara ve satışını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Derince ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bir ve 5 litrelik plastik şişe ve bidonlarda satışa hazır hale getirilmiş toplam 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel
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