Haberler » Güncel » Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Haber

Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan yatalak hasta ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

20.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:54Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan yatalak hasta ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ekipleri, evde bulunan yatalak hasta olduğu öğrenilen Halit Tanık ile Adnan Sertel'i kurtardı.
Yangında, vücudunun çeşitli kesimlerinde yanıklar oluşan Tanık ile dumandan etkilenen Sertel, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, İzmit Seka Devlet Hastanesi kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında hasar oluşan evde bulunan dört kedinin telef olduğu öğrenildi.

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:32  Aydın'da minibüs sürücüsü önce otomobile, kaçarken de tıra çarptı
02:32  Fransa'da terör saldırısı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı
01:31  Adana hareket halindeki otomobilde elektrik kontağından yangın çıktı
01:28  Antalya meral akşener, antalya'da
01:18  Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
21.01.2020 02:45:15