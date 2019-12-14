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Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

14.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:20Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun geçişinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Sürdürülen teknik çalışmanın ardından aracın plakasını belirleyen ekipler, hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.S. emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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