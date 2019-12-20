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Kocaeli'de 380 kilogramlık balık ilgi odağı oldu

Karamürsel ilçesinde 380 kilogramlık orkinos pazarın ilgi odağı oldu.

20.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:48 Kocaeli'de 380 kilogramlık balık ilgi odağı oldu
ilçesinde 380 kilogramlık orkinos pazarın ilgi odağı oldu.
Balıkçı Adem 'nin, balık mezatından açık arttırmayla satın alarak Cuma pazarındaki balıkçı tezgahında satışa sunduğu dev orkinos, kısa sürede tükendi.

Dev orkinosun Marmara Denizi'nde yakalandığını anlatan Dereli, "380 kiloluk balık kısa sürede tükendi. Kilosunu 35 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz, nasıl çektiniz? diye çok sordu. Müşterilerimiz de çoğunlukla bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi." dedi.
Tezgahlarda kılıç balığının kilosu 50, hamsi 15, istavrit 15, mezgit 10 ve sardalye 10 liradan satıldı

Karamürsel, Bandırma, Dereli, Güncel

Kaynak: AA

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