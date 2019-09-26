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Kocaeli'de 4,5 yaşındaki engelli çocuğa belediye sahip çıktı

Kocaeli'de mikrosefali ve hipoksi hastası 4,5 yaşındaki Berat Durmuş'un ailesine Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

26.09.2019 17:10Kocaeli'de 4,5 yaşındaki engelli çocuğa belediye sahip çıktı
Kocaeli'de mikrosefali ve hipoksi hastası 4,5 yaşındaki Berat Durmuş'un ailesine Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.
Gölcük Saraylı Konutları'nda ikamet eden Alparslan ve Dilan Durmuş çiftinin, 24 haftalık olarak dünyaya gelen ve 3,5 ay boyunca kuvözde kalan, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren mikrosefali ve hipoksi hastası 4,5 yaşındaki oğulları Berat Durmuş'la ilgili yerel bir gazetede çıkan haber üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Düzce'de iki kere ameliyat olan Berat'ın ailesinin maddi imkansızlık yaşaması üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede çocuğun ağır engelli olduğunu tespit etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, çocuğun ailesine ağır engelli yardımı bağlandı. Aileye ayrıca düzenli olarak gıda ve giyim yardımları için "41 Kart" verildi.
Durmuş ailesi, çocuklarıyla yakından ilgilenen ve maddi destek sağlayan Büyükakın ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Kocaeli, Gölcük, Güncel

Kaynak: AA

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