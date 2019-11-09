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Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

09.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:57
'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Örgütün eğitim sorumlusu jandarmaya yakalandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün eğitim sorumlusunun da olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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