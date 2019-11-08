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Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphesinden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

08.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:43 Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphesinden 2'si tutuklandı
KOCAELİ (İHA) – 'nin jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 Kasım günü Kocaeli'nin İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda örgütün eğitim sorumlusu R.H. ile B.E., M.H., H.E. adlı 4 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden B.E. ve M.H. tutuklanırken, H.E. ve R.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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