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Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı gözaltına alındı.

05.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:30 Kocaeli'de 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı
'nin ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kerpe Mahallesi Ömerağzı mevkisinde N.Ş'ye ait kapalı bulunan piknik alanına izinsiz girerek alkol alan S.Y, İ.S. ve Ç.A. ile bölgede hayvan otlatan A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş'nin oğlu E.Ş ve yeğeni M.Ş. de olaya karıştı.
Sesleri duyarak ağabeyine ait kamp alanına gelen İ.Ş. jandarmaya verdi. Tarafların telefonla yakınlarını araması üzerine olay yerine sopalarla yaklaşık 20 kişi geldi.
Gruptan bir kişinin tabancayla yere ateş açtığı kavgada A.Ş, İ.Ş, E.Ş. ve M.Ş. yaralandı.
Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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