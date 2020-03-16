Kocaeli'de 43 parça tarihi eser ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, toprak kandil, yüzük ve gözyaşı şişesinin aralarında olduğu 43 obje ele geçirildi.
16.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:22
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, toprak kandil, yüzük ve gözyaşı şişesinin aralarında olduğu 43 obje ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.P. gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, toprak kandil, yüzük ve sikkenin aralarında olduğu 43 obje bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskihisar Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.P. gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, toprak kandil, yüzük ve sikkenin aralarında olduğu 43 obje bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı