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Kocaeli'de 489 firma 'Kısa çalışma ödeneği' başvurusunda bulundu

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile çalışma süresini azaltan ya da durdurmak zorunda kalan 489 firma Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne 'Kısa çalışma ödeneği' için başvuruda bulundu.

24.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:51
Kocaeli'de 489 firma 'Kısa çalışma ödeneği' başvurusunda bulundu
Kocaeli 'de korona virüs nedeni ile çalışma süresini azaltan ya da durdurmak zorunda kalan 489 firma Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne 'Kısa çalışma ödeneği' için başvuruda bulundu.

Korona virüsü salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler, dün itibari ile itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvuruda bulunmaya başladı. Bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanan 'Kısa çalışma ödeneği' için Kocaeli'de 2 günde 489 firma Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu'na başvuruda bulundu.

"489 firmanın başvuru talebini almış bulunmaktayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, "Aziz milletimiz için görevimizin başındayız. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaştırıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz mücadele veren özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı sunarız. Devletimiz her daim çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında. Kısa çalışma ödeneği başvuruları kapsamında Kocaeli İŞKUR olarak ilk başvuru gününde 489 firmanın başvuru talebini almış bulunmaktayız. Aziz milletimiz için özveri ile görevlerinin başında olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Ekonomi

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