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Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:34Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasından şehir içi istikametine seyreden 2 otomobil, cip, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Hüseyin İri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İri ile diğer yaralı otomobil sürücüsü Özdemir Sayan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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