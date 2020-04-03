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Kocaeli'de 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

03.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:46
Kocaeli'de 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Korona virüsü fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Darıca ilçelerinde bulunan imalathanelerde yetkili mercilerden izin almaksızın üretildiği ve stoklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa
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